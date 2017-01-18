Среда, 18 Января 2017

АрмИнфо.Внедрение механизмов расследования инцидентов - лучшее средство для избежания жертв в ходе инцидентов. Подобную точку зрения в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о необходимости внедрения механизмов расследования инцидентов.

Представитель армянского внешнеполитического ведомства заметил, что Армения всегда была сторонником внедрения этих механизмов. "Внедрением механизмов расследования инцидентов - наша принципиальная позиция, о чем мы неоднократно заявляли", - заключил Балаян.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров 17 января в ходе большой конференции, говоря об апрельских военных действиях, подчеркнул, что кровавые события в регионе, произошедшие в апреле 2016 года, вызывают глубочайшую тревогу. <Россия сыграла решающую роль в том, чтобы остановить это кровопролитие в тот момент. После обострения конфликта в апреле 2016 года в ходе Венской и Петербургской саммитов на высоком уровне были достигнуты договоренности о необходимости, учитывая взаимные обвинения Армении и Азербайджана, создать механизм расследования инцидентов и о необходимости увеличения числа наблюдателей ОБСЕ непосредственно на линии соприкосновения. О необходимости создания механизмов расследования еще говорилось на Астраханской встрече глава Армении, Азербайджана и России. К сожалению, даже такая элементарная вещь, необходимая для этого - механизм расследования инцидентов и увеличение количества наблюдателей на линии соприкосновения, не может воплотиться в жизнь, потому что пока отсутствует консенсус в ОБСЕ. О причине отсутствия такого консенсуса можно поинтересоваться у представителей этой организации>, - отметил Лавров. Он также подчеркнул, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха уже не является чем-то абстрактным и исключительно внутренним делом Азербайджана.

Примечательно, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, реагируя на заявление Лаврова, деликатно обошёл вопрос внедрения механизмов.