Понедельник, 16 Января 2017

АрмИнфо.Лидер партии "Наследие" Раффи Ованнисян сегодня встретился с Сейраном Оганяном и Арамом Саркисяном. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, заявив, что обсуждались вопросы предвыборного сотрудничества.

Ованнисян не опроверг информацию о том, что внутри "Наследия" есть разногласия относительно сотрудничества с Оганяном. В частности, Заруи Постанджян, Степа Сафарян и Анаит Бахшян считают экс-министра обороны виновным за события 1 марта 2008 года, в результате которых погибли 10 человек.

На этот счет Ованнисян заметил, что нет людей, которые не ошибаются, при этом намекнув на то, что было бы целесообразно услышать позицию и извинения Оганяна на сей счет. Он также заметил, что за события 1 марта несут ответственность все - и президент Саргсян, и оппозиционер Пашинян, и он сам. Что касается противоречий внутри партии, Ованнисян не посчитал "страшным", если члены "Наследия" примут участие в выборах в составе различных блоков, скажем Постанджян, Сафарян и Бахшян в блоке "Елк" Никола Пашиняна, Арама Саркисяна и Эдмона Марукяна, а Армен Мартиросян и Овсеп Хуршудян в альянсе с Оганяном.

"Неважно, будет ли на политическом небосклоне партия "Наследие", главное, чтоб была независимая Армения, и развернулась бы эффективная борьба с нынешними властями",- заявил Ованнисян. Он также признал собственные ошибки, заявив, что Мартиросян, Бахшян и Сафарян должны были быть в парламенте по пропорциональному списку партии.