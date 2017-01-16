Понедельник, 16 Января 2017

АрмИнфо. Секретариат ОДКБ считаем недопустимым связывать отставку экс-генсека организации Николая Бордюжи с комментарием по инциденту 29 декабря 2016 г., поскольку его полномочия, как Генерального секретаря ОДКБ истекли 31.12.2016 г. в строгом соответствии с решением глав государств, которое было принято на сессии Совета коллективной безопасности Организации в декабре 2015 года в г.Москве. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

"В последнее время в СМИ появилось много публикаций вокруг Организации Договора о коллективной безопасности, носящих не совсем объективный характер, а порой не соответствующих действительности. В частности, большое внимание в СМИ уделено комментарию Бордюжи по инциденту, который произошел 29 декабря 2016 года на армяно-азербайджанской границе. Разъяснение сути комментария Бордюжи Секретариат ОДКБ ранее давал, где акцентировалось внимание на том, что Генеральный секретарь Организации выразил особую тревогу и серьезную озабоченность в связи с тем, что вооруженный инцидент произошел на границе государства - члена ОДКБ. Что касается вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта то, должны отметить, что позиция ОДКБ отражена в Заявлении глав государств - членов Организации, которое было принято в Ереване 14 октября 2016 года на сессии Совета коллективной безопасности. Секретариат в своей работе последовательно и неукоснительно придерживается этой позиции", - отметил пресс-секретарь.

При этом он отметил, что относительно назначения нового Генерального секретаря Организации Секретариат руководствуется теми решениями СКБ и договоренностями глав государств, которые были приняты ими на сессии СКБ в декабре 2015 г. в Москве, в которых, в частности, говорится: <Осуществлять назначение Генерального секретаря ОДКБ сроком на три года по представлению Совета министров иностранных дел ОДКБ из числа граждан государств - членов Организации на ротационной основе в порядке их наименований согласно русскому алфавиту>. "Информацией о каких-то изменениях в принятом Решении или договоренностях Секретариат ОДКБ не располагает", - подчеркнул он. Отметим, что в связи с азербайджанской диверсией на госгранице Армении в Тавушской области 29 декабря 2016 года с резким заявлением выступил уже бывший Генсек ОДКБ Николай Бордюжа, назвав действия Азербайджана провокацией, а, апеллируя к карабахскому конфликту, определил Арцах, как Нагорно-Карабахскую Республику, что вызвало негодование Баку. Через несколько дней Бордюжа был смещен с должности.

Напомним, что Исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя генсека Организации Валерия Семерикова. Главы стран участников Организации одобрили решение о том, чтобы осуществлять ротацию на уровне генсекретаря ОДКБ каждые три года с учетом русского алфавита. На заседании Совета Коллективной Безопасности ОДКБ в Ереване 14 октября в Ереване данную должность должен был занять представитель Армении. Однако, как сообщил 14 октября президент Армении Серж Саргсян, вопрос о Генеральном секретаре ОДКБ был снят с повестки из-за отсутствия на заседании президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. При этом он сообщил, что главы стран-членов Организации вернутся к этому вопросу в декабре 2016 года, на встрече в Санкт-Петербурге. Однако вопрос также не был решен и в Петербурге из-за отсутствия на заседании президента Беларуси Александра Лукашенко.