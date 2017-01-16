Понедельник, 16 Января 2017

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

17 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-17:00 жилые дома 28, 30, 32, 34 на ул. Эребуни, 66, 68А на 6-ой улице Вардашена, село Мушакан, жилые дома 1-5 на Нубарашенском шоссе, жилые дом 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 112, 113, 130, 144, 150 на 6-ой улице Нубарашена, жилые дома 1-29 на 3-ей улице, 1-21 на 5-ой улице, 1-24 на 6-ой улице, жилые дома 62А-Д, 62/1, 62/3 на ул. Вардашен, собственные дома 4-33 на 35-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45-ой улице в Ареше; подьезд 1 жилого дома 1 на ул. Кохбаци и прилегающие общественные абоненты;

10:30-17:00 улицы Норка 5, 6, 7, 9, собственные дома на улице Г. Овсепян, прилегающие общественные абоненты; жилые дома 13, 15, 17, 19, 21, 23 на ул. Микоян, вечерняя школа N 6 и прилегающие общественные абоненты в 5-ом Норкском массиве;

12:30-14:30 собственные дома 1-57 на ул. Аяса, 25, 27, 34, 36 на ул. Верфеля, жилой дом 5 в кв. "Нор Киликия" и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:30-16:00 частично село Востан;

11:00-13:00 частично село Авшар;

в Вайоц Дзорском марзе:

11:00-16:00 частично улица Мамиконянц в городе Ехегнадзор; улица Еритасардакан в городе Вайк;

в Котайкском марзе:

10:00-14:00 жилые дома 2-50 в кв. Микрорайон, УИУ, школа N 12, филиал банка "Айбизнесбанк", станция сотового оператора "Виваселл

МТС", прилегающие производственные предприятия и общественные абоненты в городе Раздан;

11:00-13:00 село Арамус и прилегающие общественные абоненты;

в Гегаркуникском марзе:

09:30-11:00 села Гегамасар, Арпунк, Авазан, Норакерт, Покр Масрик, станция сотового оператора <Виваселл МТС" прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 частные дома 2-ого переулка 6-ого тупика улицы Э. Абраамяна в кв. "Азарат" в городе Гавар;

в Ширакском марзе:

10:30-16:00 кварталы "Булвараин" и "Арагац" в городе Гюмри.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.