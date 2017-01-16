Понедельник, 16 Января 2017

АрмИнфо. Стремительная трансформация мировой глобализационной модели открывает перед Евразийским экономическим союзом новые возможности, - убежден директор Института стран ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

"На мой взгляд, данный процесс, начавшийся с приходом к власти в США Дональда Трампа, содержит в себе большие перспективы. В США не просто в очередной раз сменился президент, правящая партия. В США начала формироваться принципиально новая внешнеполитическая линия. Если хотите, концепция, предусматривающая переход мирового управления от однополярной к многополярной системе", - отметил он.

Подобные веяния в американской внешней политике, по его оценкам, открывают новые возможности и горизонты евразийским интеграционным проектам, свидетельством чего является положительное отношение к наблюдающимся глобальным тенденциям глав стран-членов ЕАЭС.

Политолог считает, что подобные тенденции являются реальным шансом для целого ряда стран на пути обретения истинного суверенитета, в первую очередь экономического. По оценкам Лепехина, глобализационная модель экономического развития в первую очередь подразумевает неминуемую утрату ее участниками суверенности. Меж тем как модель евразийской интеграции исключительно предполагает его усиление.

"К примеру, параметры экономического развития экономики Армении задаются в Брюсселе, Лондоне, Вашингтоне, где угодно. И именно разновекторность процессов глобализации и евразийской интеграции дает Армении шанс выхода из под подобной опеки и обретения собственной суверенности", - подытожил политолог.