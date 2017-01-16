Понедельник, 16 Января 2017

АрмИнфо.Председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян ведет последовательную, кропотливую работу по подготовке ЕАЭС к внедрению единой валюты, - убежден директор Института стран ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

"На мой взгляд, именно это является главной миссией достаточно талантливого армянского финансиста. Как правило, подобные процессы весьма сложны и их успешное завершение требует не менее 50 лет. Однако, учитывая присущую нашему времени быстротечность, на мой взгляд, ЕАЭС обретет единую валюту уже к 2025 году, то есть процесс уложится в 10 лет", - заметил он.

Подчеркнув важность создания на пространстве ЕАЭС единой валюты, Лепехин указал на серьезную работу, ведущуюся в рамках ЕЭК в данном направлении. По его оценкам, создание общей валюты в ЕАЭС станем возможным в результате проведения сотен серьезнейших мероприятий, часть из которых ЕЭК уже реализована и продолжает успешно реализоваться.

Отсутствие особого прогресса в развитии экономики Армении за 2 года прошедшие со дня официального присоединения Еревана к ЕАЭС Лепехин обуславливает тяжелыми временами для экономики самой России и других членах данного объединения.

"Армения вступила в ЕАЭС в весьма трудный для России экономический период. Период падения цен на нефть, обесценивания рубля, введения Западом против России экономических санкций. Период, когда российский бюджет фактически лишился трети своих доходных статей. Все это не могла не оказать своего негативного влияния на остальные страны-члены ЕАЭС и Армению в том числе", - подчеркнул он.

В этом свете, российский политолог считает, что ожидать мгновенных положительных результатов от членства Армении в ЕЭАС было бы наивно. Однако, он убежден, что целый ряд программ развития, запланированных в рамках долгосрочного сотрудничества, безусловно, повлияют на армянскую экономику положительно.