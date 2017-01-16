Понедельник, 16 Января 2017

АрмИнфо. Решить карабахский конфликт внешние силы неспособны, - убежден директор Института стран ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

"США, другие крупные игроки, сама Минская группа ОБСЕ в целом дать решение этой проблемы неспособны. На мой взгляд, внешнее вмешательство лишь еще более усугубляет ситуацию. Получить свое разрешение конфликт может исключительно посредством консенсуса между его участниками", - заметил политолог на пресс- конференции в Ереване.

Считая, что ключ от разрешения конфликта находится в Ереване и Баку, Лепехин предположил, что ситуация может быть урегулирована посредством оказания давления на стороны конфликта из Вашингтона. Вмешательство США, по его оценкам, приведет к тому, что именно Вашингтон будет единолично решать, какие территории будут отданы Армении, а какие - Азербайджану.

В качестве альтернативного американскому сценарию Лепехин привел региональный сценарий с участием 6 стран региона: Армении, России, Грузии, Ирана, Азербайджана и Турции. На его взгляд, региональный формат имеет все шансы на успех, поскольку, в конце концов, позволит привести конфликтующие стороны к согласию вокруг основных разногласий.