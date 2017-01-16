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 Понедельник, 16 Января 2017

Нана Мартиросян

В НКР при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий Араик Игоревич Саркисян

В НКР при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий Араик Игоревич Саркисян

АрмИнфо. В НКР при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий Араик Игоревич Саркисян.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АО НКР, на одном из боевых позиций АО НКР расположенных в юго-восточном направлении линии соприкосновения в 12:35 часов по местному времени 16 декабря при невыясненных обстоятельствах, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы, житель Гадрутского района Араик Игоревич Саркисян (1995 г.р.).

Для выяснения деталей инцидента ведется следствие. АО НКР выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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