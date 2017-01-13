Пятница, 13 Января 2017

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) объявляет об акции для всех держателей карт Visa Банка ВТБ (Армения), которые примут участи в Фестивале шопинга в Дубае.

Оплачивая покупки на Фестивале шопинга в Дубае картами Visa, клиенты Банка ВТБ (Армения) получат возможность воспользоваться наилучшими предложениями и скидками во всех торговых точках и развлекательных центрах.

Кроме того, при оплате картами Visa, клиенты Банка ВТБ (Армения) получат скидку до 25% на проживание в сети отелей Jumeirah в Дубае в период проведения Фестиваля. Предложение действует с 01 по 28 января 2017. Подробности можно найти на сайте http://www.jumeirah.com/en/offers/visaoffers/visawinter/.

22-ой по счету фестиваль шопинга проходит в Дубае с 26 декабря 2016-го по 28 января 2017 года. В этот период вся столица ОАЭ представляет собой грандиозную торговую площадку. Гостей Дубая ждут всевозможные шоу, розыгрыши призов и подарки.