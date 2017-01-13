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 Пятница, 13 Января 2017

Марианна Мкртчян

Мандат Анджея Каспршика продлен ещё на год

Мандат Анджея Каспршика продлен ещё на год

АрмИнфо. Ещё на год продлен мандат личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.  Решение о продлении мандата Каспршика было принято на заседании Постоянного совета ОБСЕ, в котором принял участие и действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц. Также продлен мандат специального представителя действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Гюнтера Бахлера.

В своем выступлении Курц отметил: <Усилия по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе должны служить укреплению диалога и доверия. Сегодня на линии соприкосновения войск был осуществлен первый мониторинг этого года с участием Анджея Каспршика. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, мой личный представитель и руководитель группы планирования высокого уровня  Ханс Лампальцер могут опереться на нашу всестороннюю поддержку. Вместе с этим мы ожидаем, что стороны, привлеченные к решению конфликта, проявят желание сотрудничать>.

Отметим, Анджей Каспршик находится на посту Личного представителя действующего председателя ОБСЕ с января 1997 года.

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