Пятница, 13 Января 2017

АрмИнфо. Ещё на год продлен мандат личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Решение о продлении мандата Каспршика было принято на заседании Постоянного совета ОБСЕ, в котором принял участие и действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц. Также продлен мандат специального представителя действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Гюнтера Бахлера.

В своем выступлении Курц отметил: <Усилия по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе должны служить укреплению диалога и доверия. Сегодня на линии соприкосновения войск был осуществлен первый мониторинг этого года с участием Анджея Каспршика. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, мой личный представитель и руководитель группы планирования высокого уровня Ханс Лампальцер могут опереться на нашу всестороннюю поддержку. Вместе с этим мы ожидаем, что стороны, привлеченные к решению конфликта, проявят желание сотрудничать>.

Отметим, Анджей Каспршик находится на посту Личного представителя действующего председателя ОБСЕ с января 1997 года.