Пятница, 13 Января 2017

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

16 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-17:00 III-ий подьезд жилого дома 1 на ул.Когбаци и прилегающие общественные абоненты,

11:00-13:00 жилые дома 1 на 1-ой улице Аванесова, 8/3 на 2-ой улице Аванесова, в Нор Ареш 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице;

11:00-16:00 жилой дом 5А на ул.Вардананц;

в Араратском марзе:

10:30-16:00 частично село Востан;

11:00-13:00 в городе Веди частично улица Араратян;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 в городе Веди Телестанция и станции сотовых операторов "Арментел", "К-Телеком";

в Гегаркуникском марзе:

11:00-14:00 в городе Гавар улицы Микаелян и Чаренц, территория Тепои Дзор;

11:00-16:00 села Дпрабак, Зораван, Антарамеч, станции сотовых операторов "Арментел", "Вивасел-МТС" и прилегающие общественные абоненты.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.