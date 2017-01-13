Пятница, 13 Января 2017

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает, что энергетической безопасности страны ничего не угрожает. "Никакая угроза не висит дамокловым мечом у нас над головой и у нас есть альтернативный газопровод ", - заявил 13 января на пресс-конференции Карен Карапетян, отвечая на вопрос АрмИнфо относительно угроз в связи с возможностью продажи правительством Грузии 25% акций магистрального газопровода азербайджанской Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Премьер заверил, что коэффициент энергетической безопасности Армении является гораздо более высоким, чем в большей части европейских стран. "На данный момент, в этом контексте, каких-либо угроз у нас нет. Однако это не означает, что мы не должны работать в направлении повышения энергетической безопасности", - сказал глава правительства.

По словам премьера, никаких негативных для Армении последствий, связанных с возможной продажей азербайджанской компании SOCAR 25% акций "Корпорации нефти и газа Грузии", на балансе которой находится и магистральный газопровод в Армению, нет. "Хотят приобрести 25% акций газопровода? Пусть приобретают. Это не создаст для нас каких-либо угроз, поскольку в итоге сделки азербайджанская сторона не будет владеть контрольным пакетом акций", - заявил Карапетян. Он также исключил сценарий, согласно которому, Азербайджан, став акционером компании, может на неопределенное время приостановить транзит газа в Армению, заявив, что это будет противоречить международному праву.

Напомним, что в конце 2016 года в очередной раз возобновились разговоры о том, что Азербайджан собирается приобрести пакет акций грузинского транзитного газопровода. Грузинские СМИ со ссылкой на премьер-министра Грузии Ираклия Квирикашвили сообщили, что как только будет благоприятная ситуация, правительство Грузии вынесет на биржу 25% акций "Корпорации нефти и газа" и "Грузинской железной дороги". Ранее Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заявляла о своем намерении купить грузинский газопровод. Именно по этому газопроводу в Армению поставляется газ из России, и естественно, что решение об отчуждении части данного газопровода, имеющего стратегическое значение, должен представлять повод для беспокойства армянской стороны. -