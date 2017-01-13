Пятница, 13 Января 2017

АрмИнфо.<В карабахском урегулировании есть вариант для того, чтобы проводить переговоры, сохраняя наше достоинство, защищая достижения нашей победы>, - заявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Он подчеркнул, что, говоря о взаимных компромиссах, необязательно подразумевать территории или вопросы, связанные со статусом. <Я не думаю, что по Карабаху будет принято решение, с которым наши граждане не будут согласны. Я не знаю такого человека, который возьмет на себя подобную ответственность (пойдет на непопулярные решения по Карабаху ред.), поэтому на этот счет не надо беспокоиться>,- резюмировал премьер.