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 Пятница, 13 Января 2017

Марианна Мкртчян

В Минздраве Армении создана комиссия по разработке предложений по реформированию системы оказания стационарной и амбулаторной медпомощи и обслуживания

В Минздраве Армении создана комиссия по разработке предложений по реформированию системы оказания стационарной и амбулаторной медпомощи и обслуживания

АрмИнфо.  Распоряжением министра здравоохранения Армении Левона Алтуняна создана комиссия по разработке предложений по реформированию системы оказания стационарной и амбулаторной медпомощи и обслуживания.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минздрава Армении, новосозданная комиссия представит примерную структуру городских поликлиник и амбулаторий, оптимальное число населения, обслуживаемого семейным врачом, терапевтом и педиатром, число пациентов, обслуживаемых в день одним  специалистом,  а также в течение года, в зависимости от их ориентации (профилактика, лечение, дети, взрослые).  Предусмотрено также провести мероприятия по внедрению в стране системы электронного здоровья. Комиссия также изучит критерии для определения уровня предоставления стационарных услуг по всем направлениям от формирования кадров до модернизации медицинских учреждений.

Напомним, что для решения проблем существующих в системе здравоохранения, улучшения деятельности отдельных сфер еще в октябре прошлого года были созданы 4 комиссии.

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