Пятница, 13 Января 2017

АрмИнфо.<За последние 5 лет я являюсь гражданином Армении, однако проживал за ее пределами - в Москве>,- заявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр РА Карен Карапетян, отвечая на вопрос о том, будет ли он включен в пропорциональный список правящей Республиканской партии, с учетом ценза на обязательное проживание в республике в течение последних пяти лет.

Однако, согласно Избирательному Кодексу, гражданин РА вправе баллотироваться в депутаты, даже если в течение последних 5 лет постоянно не проживал в республике, но находился за это время на ее территории в течение предусмотренного законом необходимого времени.

В этой связи премьер отметил, что не знает, соответствует ли время, проведенное им в Армении в течение последних пяти лет, предусмотренному ИК цензу. <На самом деле скажу одно - если я не соответствую требованиям ИК для регистрации в качестве кандидата в депутаты, я не буду в пропорциональном списке РПА>,- заверил Карапетян. При этом он отметил, что своей работой он будет агитировать за правящую партию во время предвыборной кампании.