Среда, 11 Января 2017

АрмИнфо. Своим заявлением о том, что после вывода армянских войск с подконтрольных территорий режим прекращения огня не будет нарушаться и, следовательно, не будет необходимости во внедрении механизмов по расследованию инцидентов, Баку, по сути, косвенно подтверждает тот факт, что именно он инициирует нарушение режима перемирия и он отказывается от имплементации механизмов давления. Об этом в беседе с АрмИнфо заявил пресс-секретарь главы НКР Давид Бабаян, комментируя заявление пресс-секретаря МИД АР Хикмета Гаджиева

Последнее заявление официального Баку в очередной раз демонстрирует всю деструктивную политику Азербайджана. <Если руководствоваться этой логикой, то получается, что соглашения, подписанные в 1994-95 годах и подтвержденные в Москве после апрельской эскалации, не имеют смысла, так как Азербайджану, по сути, все равно, есть эти соглашения или их нет, поскольку он все равно будет поступать так, как ему заблагорассудиться. По этой логике Азербайджан будет стремиться <освободить> и Ереван, и Западный Азербайджан, что на территории Ирана. Это ничто иное - как проявление фашизма>, - отметил Бабаян.

Официальный представитель главы НКР также опроверг заявления Гаджиева о том, что провокация на армяно-азербайджанской госгранице 29 декабря 2016 года была заранее спланирована Арменией и преследовала цель втянуть в конфликт ОДКБ. <Причем тут ОДКБ. Азербайджан и раньше нарушал режим прекращения огня на армяно- азербайджанской госгранице. Любой эксперт, если приедет в Армению и пройдется по армянским приграничным селам увидит следы их агрессии. Это очередная провокация. Подобным образом Азербайджан пытается лавировать. Считаю, что и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и все международное сообщество должны более серьезно отнестись к подобным действиям и заявлениям Баку и дать адекватную оценку, поскольку все это наносит также серьезный ущерб переговорному процессу>, - отметил Бабаян.

Коснувшись обвинений Баку о затягивания процесса передачи тела азербайджанского военнослужащего на родину, Бабаян отметил, что армянской стороне труп не нужен, и рано или поздно он будет возвращен. <Это тело всего лишь фактическое доказательство того, с чьей стороны была инициирована диверсия. Я не вижу в этом политического подтекста. Полагаю, что после определенных процедур тело азербайджанского диверсанта будет передано на родину>, - отметил Бабаян.

В то же время он заметил, что останки жителя села Чинари, которого замучили в Азербайджане, до сих пор не передали Армении, и никто об этом почему-то не говорит. <А в данном случае, пускай международные эксперты приедут и изучат, кем был этот человек, чем занимался, как оказался на территории Армении, и тело будет возвращено>, - резюмировал Бабаян.

Отметим, что пресс-секретарь МИД Азербайджана в интервью АПА коснувшись заявления главы МИД Армении, о том, что Азербайджан не соблюдает соглашения от 1994-1995 года о прекращении огня и отказывается от внедрения механизмов расследования инцидентов, в частности, заявил: <Алогичные утверждения министра иностранных дел Армении в корне противоречат элементарным причинно-следственным связям. Инциденты - это следствие, а причина - присутствие на оккупированных территориях Азербайджана войск Армении. После полного и безоговорочного вывода войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с требованиями резолюций Совбеза ООН не останется причин для инцидентов, а как следствие - причин для их расследования. В соответствии с проведенными в Вене и Санкт-Петербурге субстантивными переговорами по урегулированию конфликта, такой технико-вспомогательный вопрос как расследование инцидентов должен быть составной частью процесса вывода армянских войск с оккупированных земель Азербайджана. Армения, чтобы избежать решения конфликта в рамках субстантивных переговоров намеренно переводит внимание на такие вопросы, как расследование инцидентов>.

Гаджиев также обвинил Армению в инициировании диверсии на армяно-азербайджанской госгранице с целью втянуть в нагорно-карабахский конфликт ОДКБ. По его мнению, <проармянское> заявление экс-генсека ОДКБ по инциденту на армяно-азербайджанской границе было частью этого плана. Он также заявил, что Армения отказывается передать тело азербайджанского диверсанта на родину. Последний был убит 29 декабря 2016 года ВС Армении во время отражения азербайджанской диверсии.