Среда, 11 Января 2017

АрмИнфо.Россия не хочет новой эскалации нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил член Комитета по международным делам Госдумы России, депутат от партии <Единая Россия> Сергей Железняк.

По его словам, Россия провела большую работу в связи с политическим урегулированием конфликта. При этом Железняк добавил, что во время столкновений в Нагорном Карабахе в апреле прошлого года остановка кровопролития и прекращение огня были достигнуты благодаря усилиям России.

<Я уверен, что все здравомыслящие политики в Азербайджане и Армении понимают, что такие конфликты должны решаться исключительно политическим путем. В апреле очень опасный этап этого конфликта был предотвращен благодаря важным дипломатическим шагам российской стороны. Россия стала платформой, на которой руководство Азербайджана и Армении пришли к соглашению о возобновлении действия режима прекращения огня. Я уверен, что если бы не Россия, в этом столкновении погибли и пострадали бы еще больше людей. Поэтому Москва не хочет, чтобы стороны прибегали к оружию>, - заявил российский депутат АПА.

Говоря о создании объединенной группировки войск Россия-Армения, Железняк заметил, что создание этой группировки носит оборонительный характер. <Она создана с целью обеспечения национальной безопасности России за пределами страны. Уверен, если никто не будет нападать на Россию и Армению, то необходимости в этой группировке войск не будет. Таким образом, по поводу создания объединенной группировки войск Россия- Армения беспокоиться не стоит, для этого нет никаких оснований>, - сказал политик.

Комментируя продажу Россией Армении ракетного комплекса <Искандер>, российский политик сказал, что основной вопрос заключается не в том, какое оружие было продано: <Как вам известно, мы сотрудничаем со многими странами мира в военно-технической сфере. Сотрудничество с Азербайджаном и Арменией в этой области находится на высоком уровне. Мы осуществляем военно-техническое сотрудничество в основном с целью развития нашего военно-промышленного комплекса. Всем хорошо известно, что стреляет не оружие, а люди. То есть, оружием управляют люди. В рамках Организации договора о коллективной безопасности и других международных организаций Россия настаивает на прекращении всех существующих конфликтов и поиске решения проблем политическим путем>.