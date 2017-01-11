Среда, 11 Января 2017

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

12 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-17:00 собственные дома 27-97 (нечетные), 45-104 на ул. Давида Бэка, 1-43 на 4-ом переулке; жилые дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 112,

113, 130, 144, 150 на 6-ой улице Нубарашена, жилые дома 1-5 на Нубарашенском шоссе, улицы Нубарашена 3, 5, 6, 8, 10, 12, собственные дома 122-185 на ул. Атоян, жилые дома 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 на проходе Атоян, жилые дома 76, 78, 78/1, 78/2, 80 на ул. Димитров, переулки Димитрова 3, 4 и собственные дома 19-41 на 5-ом переулке, село Мушакан; собственные дома 69-100 на 4-ой улице Ареша, 45-125 на 8-ой улице, 146-192 на 12-ой улице, 55-100 на 14-ой улице, 1- 34, 3, 5, 7, 9, 17-43, 51-70 на 15-ой улице, 1-31, 6-41 на 17-ой улице, 1-19, 24-32 на 19-ой улице, 1-31 на 25-ой улице, 77-106 на 26-ой улице, 1-57 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30-ой улице, 1-46, 34-84, 69-108 на 34-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 17-58 на 36-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45- ой улице в Ареше; собственные дома 37 на ул. Арцаха, 192, 165-231 на ул. Мурацан; улицы Ованнисян, Марк Варди и Попова;

11:00-12:00 жилые дома 7 на 1-ой улице Аванесова, 4, 6, 8, 8/1 на 2-ой улице;

в Арагацотнском марзе:

11:00-17:00 улицы Касахи и Шинарарнери в городе Аштарак;

в Араратском марзе:

10:30-16:00 частично село Востан;

11:00-13:00 частично улица Араратян в городе Веди.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.