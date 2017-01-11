Среда, 11 Января 2017

АрмИнфо.Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении 11 января лишилось сразу двух заместителей министров - долгожителей ведомства.

Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна от 11-го января 2017 года освобождены от занимаемых должностей заместители министра Арег Галстян и Иосиф Исаян. Об этом сообщает официальный сайт правительства Армении.

Арег Галстян работал в системе энергетики Армении с 1992 года. С 1992-94гг он занимал должность советника министра, с 1994-1997гг руководил управлением науки и подготовки кадров, а в 1997-2000гг. - главным управлением по технической политике. С 2000-2008гг. - заместитель министра энергетики Республики Армения, с 2008г.- замминистра энергетики и природных ресурсов Республики Армения. Награжден Почетной грамотой премьер-министра РА, Почетной медалью премьер-министра РА. Иосиф Исаян в 1996-1999гг. был начальником управления, заместителем генерального директора ЗАО "Армэнерго". В 1999-2008гг. в Минэнергетики руководил финансо- экономическим управлением, а с 2008 года - заместитель Министра энергетики и природных ресурсов РА. Исаян награжден медалью "Анания Ширакаци", благодарностью Премьер-министра РА, памятной медалью Премьер-министра РА.