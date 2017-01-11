Среда, 11 Января 2017

АрмИнфо.Списки лиц, проголосовавших на парламентских выборах, будут отсканированы и поставлены на сайте Центральной избирательной комиссии Армении. Данное решение было принято на внеочередном заседании ЦИК Армении.

Как заявил председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян, принятие данного решения обусловлено требованиями нового Избирательного кодекса и направленно на повышение доверия граждан к избирательным процессам в стране.

Отметим, что данное положение ИК было результатом политических консультаций между властью и оппозицией. На включении этого положения в ИК настаивала оппозиция.

Напомним, что парламентские выборы в Армении запланированы на 2 апреля. Согласно решению ЦИК РА, официальная предвыборная кампания стартует 5 марта, завершается 31-ого. Голосование пройдет 2-ого апреля с 8:00 до 20:00. Предварительные результаты будут обнародованы до 20:00 3 апреля.