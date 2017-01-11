Среда, 11 Января 2017

АрмИнфо. Партии <Просвещенная Армения>, <Процветающая Армения> и <Армянское возрождение>, победившие на выборах в совет старейшин города Ванадзора, сегодня обратились к премьер-министру РА Карену Каратепяну с предложением распустить ванадзорский совет старейшин и назначить новые выборы.

Поводом для подобного обращения послужил тот факт, что ванадзорский совет старейшин вот уже три месяца не может организовать и провести заседания в связи с бойкотом трех этих сил. В обращении трех партий, в частности, говорится: <Предлагаем принять во внимание и реализовать положения закона о местном самоуправлении, в котором отмечается, что в случае невозможности созыва собраний совета старейшин в течение трех месяцев и более совет распускается и назначаются новые выборы>.

Отметим, что после выборов в совет старейшин Ванадзора сложилась казусная ситуация. Правящая Республиканская партия, несмотря на то, что набрала больше голосов, чем остальные участвующие силы, тем не менее, не смогла одержать абсолютную победу. Для проведения собственного кандидата на пост мэра Ванадзора РПА во время тайного закрытого голосования должна была заручиться голосами других политических сил. Однако три оппозиционные силы в лице ППА, ПА и АВ консолидировались и решили поддержать кандидата от <Просвещенной Армении> Криста Марукяна. Но во время тайного, закрытого голосования произошел казус, некоторые представители оппозиции не сдержали своего слова и проголосовали за кандидата от властей. Их личность официально не была установлена, но, по информации АрмИнфо, это были представители партии <Армянское возрождение>. Однако, впоследствии, представители этих сил пришли к новому соглашению - бойкотировать заседания совета старейшин и не разрешать мэру- республиканцу принимать решения. В результате работа мэрии и совета старейшин Ванадзора вот уже три месяца парализована. Оппозиция считает, что закон о местном самоуправлении в таких случаях дает возможность распустить совет и назначить новые выборы, представители правящей партии утверждают, что закон подобный исход не предусматривает