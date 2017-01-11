Среда, 11 Января 2017

АрмИнфо. Ближайшие месяцы для ОДКБ не будут легкими, в том числе и из-за Карабаха, - отмечается в прогнозе американского аналитического центра Stratfor.

"Состоявшийся 26 декабря саммит Организации продемонстрировал всю глубину раскола среди государств-членов, по-прежнему ограничивающего эффективность этого военного блока. В частности ОДКБ во второй раз не удалось назначить замену покинувшему пост генсеку Николаю Бордюже. И хотя до следующего саммита в апреле еще есть время, перспективы блока достичь консенсуса по этому, или же по другим вопросам весьма сомнительны", - отмечают аналитики центра.

В статье отмечается, что ОДКБ не только не стала мощным инструментом, ряд событий последнего времени продемонстрировал ограниченные ресурсы ОДКБ в качестве активного и ответственного военного блока. В частности, отсутствие президента Казахстана в саммите ОДКБ в октябре 2016 года и белорусского на декабрьском саммите, было не случайным.

В статье отмечается, что Казахстан и Беларусь поддерживают тесные связи с Баку и, судя по всему, принять армянского кандидата Москвы в качестве следующего генсека ОДКБ не готовы. ОДКБ никогда не была достаточно сплоченной коалицией, а споры по поводу следующего генсека могут еще больше усугубить ситуацию, вплоть до назначения российского кандидата.

С 1 января 2017 года исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на заместителя генсека Организации Валерия Семерикова "в связи с истечением 31 декабря 2016 года срока полномочий генсека ОДКБ Николая Бордюжи". Должность генсека согласно уставу Организации в алфавитном порядке предстоит занять представителю Армении. Однако, 14 октября и в декабре 2016 года вопрос о генсеке дважды снимался с повестки соответственно ввиду отсутствия президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента Беларуси Александра Лукашенко.