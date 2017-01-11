Среда, 11 Января 2017

АрмИнфо.Уклонение от прямого, военного конфликта с Турцией, возможность которого намечалась в начале 2016-го года, - одно из главных достижений внешней политики России, - убежден главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", российский аналитик Федор Лукьянов.

"Очень важно, что нам удалось сообща восстановить отношения, так как за время напряга мы убедились, как много плохого можем друг другу сделать. Поэтому здесь ситуация стабилизировалась. При этом, я отнюдь не считаю, что Россия была близка или близка сейчас к прямому конфликту с США. Сентябрьский крах сирийского политического процесса перевел отношения Москвы и Вашингтона в стадию ментальной холодной войны, когда стороны ничего не хотят друг от друга кроме противостояния. К счастью, с изменением американской внешней политики, подобная ситуация может претерпеть серьезные изменения", - отметил он.

При этом, по оценкам аналитика, в целом Сирия продемонстрировала неизменность российско-американского клинча и инерционности возвращения холодной войны. Оставить сегодня в Сирии все как есть, на его взгляд, невозможно. Соответственно, война будет продолжаться и после Алеппо, скорее всего, следующей целью будет, удерживаемый радикалами, Идлиб.

При этом, ситуация в Сирии и вокруг Сирии изменилась довольно радикально и о крушении режима Башара Асада речи уже не идет. Россия же доказала, что является ключевым игроком на Ближнем Востоке, записав ближневосточную политику в свой актив.

"Военными усилиями мы добились, чего могли, однако, война не закончена и что будет дальше абсолютно непонятно. При этом воевать там до бесконечности никто, включая Россию, не хочет. В политическом же плане все зависло, и даже не совсем понятно, кому и с кем вести переговоры", - подытожил аналитик.