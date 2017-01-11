Среда, 11 Января 2017

АрмИнфо. Европейский политический ландшафт ожидают серьезные изменения, - прогнозирует главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", российский аналитик Федор Лукьянов.

"Могу сказать, что я ожидаю усиления в Европе правого тренда. Весь вопрос в том, как далеко он зайдет, и окажется ли истеблишмент в состоянии взять его под контроль, или же снова допустит неожиданные выплески, по примеру избрания Трампа или Brexit. При этом, я не ожидаю избрания во Франции Марин Ле Пен. Хотя победитель президентских выборов, которым, судя по всему, станет Франсуа Фийон, и будет вынужден "присвоить" часть ее повестки", - отметил он.

Вместе с тем аналитик ожидает продолжения волны голосования против действующего политического класса, что побуждает европейских политиков к крайней степени осторожности. По его оценкам, итоги референдумов в Великобритании и Италии - не свидетельство популизма Дэвида Кэмерона и Маттео Ренци. Аналитик считает это материальным выражением противоречий политической элиты и, переставших понимать, что делают их руководители, народных масс.

Лукьянов также прогнозирует бурные события в США в свете противостояния между новой администрацией и потерпевшего поражение на выборах истеблишментом. По его оценкам, тараном, при помощи которого демократы попытаются заблокировать действия Трампа снова станет российская тематика.

"Ну и конечно, в свете намерения нового президента США крушить чуть ли не краеугольные камни американо-китайских отношений нескучно будет и Китаю. Кстати, готовящегося к очень важному съезду, в преддверие которого в политической системе Поднебесной все несколько напряглось, и будет находиться в этом состоянии как минимум весь 2017-й", - подытожил аналитик.