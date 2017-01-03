Вторник, 3 Января 2017

АрмИнфо. Министр финансов Армении Вардан Арамян в вопросах еды абсолютно непривередлив. Даже в новогоднюю ночь нет такого блюда, без которого он не представлял бы праздничный стол.

Глава финансового ведомства Армении Вардан Арамян собирается отмечать новогодние праздники в кругу семьи в Армении. “Несмотря на то, что армяне любят украшать новогодний стол различными вкусностями, для меня главное - это настроение, атмосфера и окружение, а не блюда на новогоднем столе”, - сказал он. Вместе с тем, как признался министр, для жены он не лучший помощник на кухне.

Самое яркое детское новогоднее воспоминание министра финансов связано с велосипедом, подаренным отцом. “Два года подряд отец не покупал мне велосипед, и я задавался вопросом: “в чем причина нежелания отца покупать мне велосипед?” Впрочем, отец мне поставил два условия - стать чемпионом Еревана в моем виде спорта и закрыть четверть на отлично. Я выполнил поставленные условия и получил в подарок велосипед "Школьник", - вспоминает Арамян.

Самым запоминающимся Новым годом министр назвал год, когда родился его первый ребенок. “Моя дочь родилась 5 декабря. Жена купила для нее костюм Деда Мороза и когда мы ее нарядили в этот костюм, было довольно весело”, - рассказал министр.

На Новый год у Деда Мороза министр финансов Армении попросил бы мира армянскому народу. “Всегда мечтал, чтобы Армения всеми расценивалась как одна из могущественных стран мира”, - рассказал Вардан Арамян.