Суббота, 31 Декабря 2016

АрмИнфо.Президент Армении, Верховный главнокомандующий ВС Серж Саргсян в сопровождении Католикоса всех армян Гарегина II и министра обороны Вигена Саркисяна в преддверии Нового года и Рождества посетил военные части и боевые позиции в северо-восточном направлении госграницы (Тавушская область).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, Саргсян встретился с военнослужащими, осуществляющими боевое дежурство и командованием, осмотрел боевые позиции и ознакомился с бытовыми условиями военнослужащих.

Верховный главнокомандующий наградил подарками офицеров и военнослужащих, отличившихся во время службы. Президент Армении поздравил всех военнослужащих с наступающими праздниками и выразил благодарность за самоотверженную службу.

«Хочу, чтобы вы осознавали, до конца осознавали, что от вас также зависит дальнейшее процветание нашей страны. Вы здесь защищаю родину, должны вернуться и стать лучшими профессионалами, стать той движущей силой, которая нам позволит подняться на уровень тех государств, о которых мы говорили чуть ранее. Хочу также, чтобы вы осознавали, что ваше командование намного опытнее вас и их указания направлены на обеспечение вашей безопасности, жизни и той части границы, которую вам доверено охранять, и они должны выполняться беспрекословно. Командование – позвоночник нашей армии, вокруг которой сплачиваются все кости и мышцы, превращаются в тело. Это наше тело в целом здорово – у нас блестящее командование, и благодаря также их заслугам мы говорим, что у нас боеспособная армия, способная защищать собственные границы. Вы, находясь здесь, защищаете своих родителей, наших граждан, нашу родину. Мы благодаря нашим солдатам, офицерам, самоотверженным и церкви смогли дожить до сегодняшнего дня. Пусть 2017 год принесет с собой меньше потерь и больше счастливых и радостных мгновений», - сказал Саргсян, обращаясь к военнослужащим.

Президент Армении также посетил общину Азатамут Тавушской области, где встретился с руководством этой и общин Айгеовита, Вагашена, Дитавана, Иджевана и Берда. Он ознакомился с проблемами общин и программами развития.