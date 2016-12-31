Суббота, 31 Декабря 2016

АрмИнфо.В ночь на 30 декабря на линии соприкосновения был ранен солдат, его состояние оценивается как крайне тяжелое В ночь на 30 декабря на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск в результате нарушения противником режима перемирия был ранен армянский солдат, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Официально данная информация пока не подтверждается, но в степанакертском госпитале подтвердили информацию, сообщив, что состояние раненного крайне тяжелое, впоследствии он был перевезен в ереванский военный госпиталь.