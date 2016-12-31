Суббота, 31 Декабря 2016

АрмИнфо. МИД России отреагировал на ситуацию на армяно-азербайджанской границе и на заявление генсека ОДКБ Николая Бордюжи по азербайджанской диверсии, в котором он назвал Арцах Нагорно-Карабахской Республикой.

"Мы получили информацию об инциденте на армяно-азербайджанской границе и о жертвах. Выражаем свое сочувствие и призываем стороны соблюдать режим прекращения огня",- говорится в заявлении МИД РФ.

Что касается заявления генсека ОДКБ по ситуации, в котором он назвал Нагорный Карабах Республикой, то, как отмечает российский МИД, позиция ОДКБ по карабахской проблеме отражена в заявлении стран-членов, подписанном в Ереване в конце текущего года.

В заявлении, в частности, говорится о необходимости мирного решения конфликта на основе норм международного права.

29 декабря Азербайджан инициировал инцидент на границе с Арменией, потеряв 12 военнослужащих. С армянской стороны были три жертвы.

По факту с заявлением выступил генсек ОДКБ Николай Бордюжа, назвав инцидент провокацией. В заявлении он определил Нагорный Карабах, как Республику, что вызвало гнев Баку, МИД АР выступил с соответствующим заявлением.