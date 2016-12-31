Суббота, 31 Декабря 2016

АрмИнфо.Из-под ареста освобожден Артур Саргсян, доставивший членам "Сасна Црер" еду во время захвата Полка Патрульной Службы Полиции в Ереване. Об этом на своей страничке в facebook написал его адвокат Тигран Егорян.

У Саркисяна был ряд болезней, не совместимых с содержанием под стражей, в том числе и болезнь бехтерева, однако полномочные органы не соглашались пересмотреть меру его пресечения.

Адвокаты Саркисяна обратились в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ дал властям Армении срок до 4 января 2017 года, чтобы разобраться в ситуации.

Саркисян обвиняется в содействии действиям "Сасна црер" при захвате ППС.