Суббота, 31 Декабря 2016

АрмИнфо.Армения ожидает от международного сообщества и прежде всего от сопредседателей МГ ОБСЕ жесткой, адресной оценки азербайджанской диверсии на границе с Арменией, поскольку своими провокационными действиями Баку игнорирует усилия посредников в направлении мирного урегулирования карабахского конфликта. Об этом по итогам заседания Исполнительного органа Республиканской партии заявил ее пресс-секретарь, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, подчеркнув, что этот вопрос был обсуждён на заседании ИО РПА во главе с Сержем Саргсяном.

"Причем тональность заявления посредников не должна уступать заявлению генсека ОДКБ Николая Бордюжи, который фактически указал на инициатора диверсии и назвал эти действия провокацией",- заявил вице-спикер, добавив, что настало время назвать вещи своими именами, поскольку молчание порождает новые провокации и диверсии.

Меж тем, посредники МГ ОБСЕ до сих пор не выступили с заявлением в связи с азербайджанской диверсией на границе с Арменией. Лишь американский посредник Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик заявил, что инцидент еще раз свидетельствует о необходимости скорейшего возобновления переговоров по урегулированию карабахской проблемы. В офисе же российского посредника лишь сообщили, что пристально следят за развитием событий.