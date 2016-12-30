Пятница, 30 Декабря 2016

АрмИнфо.Экономика Армении нуждается в реформах, политическое поле в конструктивных перестановках, безопасность страны должна быть повышена на новый уровень, необходимо предпринять шаги по восстановлению справедливости. Об этом говорится в заявлении экс- министра обороны Армении Сейрана Оганяна, решившего после отставки заняться активной политикой.

Далее Оганян отмечает, что в Армении в апреле ожидаются очень серьезные выборы, от которых зависит будущее страны. " От каждого голоса зависит то, будет ли экономика развиваться или продолжится стагнация, от каждого голоса зависит будет ли в Армении восстановлена справедливость, остановлена эмиграция, будет ли противник вновь посягать на наши границы",- резюмировал Оганян.

Отметим, что в настоящее время вокруг Оганяна идет общественно-политическая консолидация.