﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Пятница, 30 Декабря 2016

Татевик Шагунян

Экс-министр обороны Армении призвал народ быть бдительными на парламентских выборах

Экс-министр обороны Армении призвал народ быть бдительными на парламентских выборах

АрмИнфо.Экономика Армении нуждается в реформах, политическое поле в конструктивных перестановках, безопасность страны должна быть повышена на новый уровень, необходимо предпринять шаги по восстановлению справедливости. Об этом говорится в заявлении экс- министра обороны Армении Сейрана Оганяна, решившего после отставки заняться активной политикой.

Далее Оганян отмечает, что в Армении в апреле ожидаются очень серьезные выборы, от которых зависит будущее страны. " От каждого голоса зависит то, будет ли экономика развиваться или продолжится стагнация, от каждого голоса зависит будет ли в Армении восстановлена справедливость, остановлена эмиграция, будет ли противник вновь посягать на наши границы",- резюмировал Оганян.

Отметим, что в настоящее время вокруг Оганяна идет общественно-политическая консолидация.

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
2376
 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням