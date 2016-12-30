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 Пятница, 30 Декабря 2016

Татевик Шагунян

Уорлика на посту минского посредника сменит Хогланд

Уорлика на посту минского посредника сменит Хогланд

АрмИнфо.С января 2017 года Ричард Хогланд временно вступит в должность американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Джеймс Уорлик с 31 декабря прекратит полномочия на этом посту.

У посла Хогланда более чем 30-летний опыт дипломатической работы. Он был послом в Таджикистане (2003-2006 гг), Казахстане (2008-2011 гг), вице-послом в Пакистане (2011-2013 гг). Посол Хогланд до недавнего времени занимал должность первого заместителя помощника Госсекретаря США. До нынешнего назначения руководил офис по вопросам Кавказа и Центральной Азии управления Европы и Евразии. Был пресс-секретарем посольства США в России.

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