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 Пятница, 30 Декабря 2016

Татевик Шагунян

Сегодня ночью армянские ВС дали адекватный ответ азербайджанской диверсии

Сегодня ночью армянские ВС дали адекватный ответ азербайджанской диверсии

АрмИнфо.Сегодня ночью армянские Вооруженные силы дали адекватный ответ вчерашней азербайджанской диверсии на армяно-азербайджанской границе в тавушском направлении.

Как написал на своей страничке в facebook пресс- секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, в результате действий армянских ВС Азербайджан сегодня понес еще 5 потерь.

Накануне в результате инициированной самим Азербайджаном диверсии на границе с Арменией противник понес 7 потерь. Армянские ВС потеряли троих военнослужащих. В заявлении Минобороны Армении подчеркивается, что армянская сторона обладает неоспоримыми фактами того, что именно противник инициировал диверсию.

По факту с заявлением выступил генсек ОДКБ Николай Бордюжа, назвав инцидент на армяно-азербайджанской границе провокацией. В заявлении Бордюжи также есть ссылка на карабахский конфликт и в этом контексте Арцах упоминается, как Нагорно-Карабахская Республика. Сей факт вызвал гнев Баку, который выступил с соответствующим заявлением. А американский посредник Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик заявил, что инцидент еще раз свидетельствует о необходимости скорейшего возобновления переговоров по урегулированию карабахской проблемы. В офисе же российского посредника лишь сообщили, что пристально следят за развитием событий.

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