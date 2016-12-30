Пятница, 30 Декабря 2016

АрмИнфо.Сегодня ночью армянские Вооруженные силы дали адекватный ответ вчерашней азербайджанской диверсии на армяно-азербайджанской границе в тавушском направлении.

Как написал на своей страничке в facebook пресс- секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, в результате действий армянских ВС Азербайджан сегодня понес еще 5 потерь.

Накануне в результате инициированной самим Азербайджаном диверсии на границе с Арменией противник понес 7 потерь. Армянские ВС потеряли троих военнослужащих. В заявлении Минобороны Армении подчеркивается, что армянская сторона обладает неоспоримыми фактами того, что именно противник инициировал диверсию.

По факту с заявлением выступил генсек ОДКБ Николай Бордюжа, назвав инцидент на армяно-азербайджанской границе провокацией. В заявлении Бордюжи также есть ссылка на карабахский конфликт и в этом контексте Арцах упоминается, как Нагорно-Карабахская Республика. Сей факт вызвал гнев Баку, который выступил с соответствующим заявлением. А американский посредник Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик заявил, что инцидент еще раз свидетельствует о необходимости скорейшего возобновления переговоров по урегулированию карабахской проблемы. В офисе же российского посредника лишь сообщили, что пристально следят за развитием событий.