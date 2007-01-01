- ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ
- Мир – залог достижения статуса Арцаха, реальной независимости и развития Армении
- Минздрав Армении приветствет участие ГК «Росатом» в проекте по созданию Центра превосходства в области онкологии
- Саро Сароян: Признание НКР с последующим воссоединением с Арменией – альтернатива и сдаче территорий взамен на статус, и удерживанию статус-кво
- Ричард Киракосян: В течение президентства Трампа Армения и ее соседи будут больше сотрудничать с Россией, чем с США
- Александр Цинкер: Создание блока РПА с серьезной политической структурой маловероятно
- Тигран Хзмалян: Единственное, что может сделать мое поколение для Армении – как можно скорее умереть
- Ариф Юнусов: Дискуссии о возврате районов Азербайджану в обозримом будущем останутся на бумаге
- Роль и место АЭС в социально-экономической жизни Армении нельзя недооценивать
- Вагаршак Арутюнян: Наличие Объединенной армяно-российской группировки позволит Армении направить больше сил на защиту Арцаха
- Ашот Манучарян: Одно намерение сдать территории может ввергнуть Армению в хаос
- Лариса Алавердян: Правовой произвол в Армении нужно отменять снизу, не дожидаясь отмены сверху
- Утратив статус перемалывающей клоаки, и став никому не нужным, "Исламское государство" будет уничтожено
- Рубен Шугарян: Пришло время перевода карабахского урегулирования в плоскость Responsibility to protect и Remedial recognition
- Роман Гришенин: “Мягкой силе” мы предпочитаем информационно-разъяснительные работы
- Атомная энергетика сохраняет определяющую роль в социально-экономической жизни Армении
- Видеокамеры на избирательных участках в Армении сильно поубавят число желающих совершать преступления в прямом эфире
- Киро Маноян: При всем своем недовольстве Россией в вопросе Крыма и Украины, не считаться с ее ролью и усилиями на Ближнем Востоке Запад не может
- Масис Маилян: Степанакерт даст согласие на ввод “голубых касок” исключительно из стран, признавших к тому времени независимость НКР
- Александр Сотниченко: В случае разрешения Москвой, Анкарой и Тегераном сирийского кризиса карабахский статус-кво будет изменен, причем, не в пользу Армении
- Александр Скаков: “Сдача” Москвой своих союзников приведет к потере Южного Кавказа и влияния России в масштабах Евразии
- Андрей Арешев: Комплексы «Искандер» снизят риски новой эскалации вокруг Нагорного Карабаха
- Гагик Арутюнян: Без прогнозирования в сегодняшнем мире практически ничего не происходит и не получается
- В Вашингтоне предпочитают видеть “крайнего” по Карабаху в Москве, используя любые ее промахи в своих интересах
- Шаген Петросян: Московское отделение САР открыто для инициатив и рациональных идей
- Степан Сафарян: Сама жизнь и политические процессы заставляют РПА вновь возвратиться к идее создания коалиции
- Армен Мартиросян: Парламентские выборы 2017-го в Армении неминуемо будут сфальсифицированы и "легитимизированы" посредством полицейских дубинок и криминала
- Александр Искандарян: Власть испытывает иллюзию, что все еще в состоянии осуществлять в стране менеджмент апатии
- Наблюдать за тем как русский медведь опять выбирает ботву вместо репы и корешки вместо вершков грустно и больно, но поделать с этим ничего нельзя
- Зардушт Ализаде: Массовая “карабахская” шизофрения в Армении и Азербайджане достигла глубины, позволяющей сотворить с плебсом любое действие
- Манвел Саркисян: Армении нужно выходить из навязываемой ей роли, а не пытаться от нее избавиться, выдрав из себя кусок
- Баку гневно отреагировал на заявление ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе
- Российский эксперт: Создаётся впечатление, что Армению в ускоренном режиме продают НАТО
- Аналитик: Обострение в Тавуше - результат петербургской пассивности властей Армении
- Мир – залог достижения статуса Арцаха, реальной независимости и развития Армении
- Hа Ереванском коньячном заводе проходят “Дни открытых дверей”
- Продажа части магистрального газопровода Азербайджану может стать миной замедленного действия
- По бакинским следам Нетаньяху
- Министр: Незаконное обогащение в Армении будет криминализировано
- Тигран Хзмалян: Единственное, что может сделать мое поколение для Армении – как можно скорее умереть
- «Пробивая лбом стену, не стоит жалеть кирпичи» - к пресс-конференции премьера Карена Карапетяна
- Ариф Юнусов: Дискуссии о возврате районов Азербайджану в обозримом будущем останутся на бумаге
- Алиев вновь <замахнулся> на территорию Армении
- Лариса Алавердян: Правовой произвол в Армении нужно отменять снизу, не дожидаясь отмены сверху
- Серж Саргсян предложил создать "горячую линию" между Ереваном и Баку для оперативного реагирования на события в Нагорном Карабахе
- «Джавахкская диаспора России» просит премьера Грузии рассмотреть вопрос открытия Абхазкой железнодорожной ветки
- Глава КГД: Правила игры в сфере устанавливаю я - кто не вписывается в них, покидают свои посты
- Рубен Шугарян: Пришло время перевода карабахского урегулирования в плоскость Responsibility to protect и Remedial recognition
- Минкульт выступит с законодательной инициативой по сохранению зданий, имеющих 100-летнюю историю
- Министр: До конца 2017 года в Армении откроется Национальный центр онкологического превосходства
- Роман Гришенин: “Мягкой силе” мы предпочитаем информационно-разъяснительные работы
- Видеокамеры на избирательных участках в Армении сильно поубавят число желающих совершать преступления в прямом эфире
- Масис Маилян: Степанакерт даст согласие на ввод “голубых касок” исключительно из стран, признавших к тому времени независимость НКР
- Вице-спикер армянского парламента посоветовала министру иностранных дел Турции акцентировать внимание на проблемах собственной страны
- Александр Скаков: “Сдача” Москвой своих союзников приведет к потере Южного Кавказа и влияния России в масштабах Евразии
- Виктор Даллакян: Если со мной или членами моей семьи что-то случится, вся ответственность ляжет на Сержa Саргсянa
- В Вашингтоне предпочитают видеть “крайнего” по Карабаху в Москве, используя любые ее промахи в своих интересах
- Шаген Петросян: Московское отделение САР открыто для инициатив и рациональных идей
- Степан Сафарян: Сама жизнь и политические процессы заставляют РПА вновь возвратиться к идее создания коалиции
- Министр спорта и по делам молодежи Армении за популяризацию здорового образа жизни
- Посол России в Армении провел встречу с руководством <Реформистов>