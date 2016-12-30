Пятница, 30 Декабря 2016

АрмИнфо. Ситуация на армяно-азербайджанской госгранице минувшей ночью была сравнительно спокойной, меж тем на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск противник достаточно интенсивно нарушал режим перемирия.

«В ночь с 29 на 30 декабря ситуация на армяно-азербайджанской госгранице была сравнительно спокойной, режим прекращения огня нарушался не часто. ВС Армении полностью контролируют ситуацию», - сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Меж тем как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армии обороны НКР, минувшей ночью противник более 40 раз нарушил режим прекращения огня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения.

За указанный период в направлении карабахских позиций было произведено более 1300 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра и снайперских винтовок. Передовые подразделения АО НКР полностью контролируют ситуацию на передовой и при необходимости прибегают к ответным мерам.