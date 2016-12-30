﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Пятница, 30 Декабря 2016

Татевик Шагунян

Путин подписал  закон о создании армяно-российской системы противовоздушной обороны

Путин подписал  закон о создании армяно-российской системы противовоздушной обороны

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Арменией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) в Кавказском регионе коллективной безопасности, передает ТАСС.

Соглашение с Арменией было подписано в Москве 23 декабря 2015 года. Им предусматривается «создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны как составной части объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ».

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
5296
 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням