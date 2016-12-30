Пятница, 30 Декабря 2016

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Арменией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) в Кавказском регионе коллективной безопасности, передает ТАСС.

Соглашение с Арменией было подписано в Москве 23 декабря 2015 года. Им предусматривается «создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны как составной части объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ».