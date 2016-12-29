Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо.Министерство обороны Армении отреагировало на откровенную ложь Азербайджана.<После многочасового молчания, Минобороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с провокацией на армяно-азербайджанской госгранице, устроенной ВС АР, и попыталось в присущем ему абсурдном стиле переложить всю ответственность за диверсию на армянскую строну.

Еще раз повторяем, что у ВС Армении есть фактические и неопровержимые доказательства того, что именно азербайджанская сторона инициировала наступление. Минобороны Армении официально заявило, что в результате провокации ВС Азербайджана понесли потери. Армянские военнослужащие были убиты на месте несения службы. На этом фоне превращаются в фарс утверждения азербайджанской стороны о том, что военнослужащий ВС Азербайджана пропал без вести во время пресечения действий разведгруппы ВС Армении>, - говорится в заявлении Минобороны Армении.

В то же время, оборонное ведомство Армении вновь подтвердило свою позицию по вопросу внедрения международных механизмов расследования инцидентов на границе, с целью предотвращения подобных провокаций и выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня.

Заметим, что после многочасового молчания, после сообщения Минобороны Армении о попытке диверсионного проникновения со стороны ВС Азербайджана, оборонное ведомство АР выступило с заявлением: <Утром 29 декабря разведгруппа ВС Армении попыталась нарушить государственную границу Азербайджана, но нарвалось на засаду наших подразделений. Во время столкновения враг вынужден был отступить, неся многочисленные потери в живой силе. В результате столкновения солдат ВС Азербайджана Гурбанов Чингиз Салман оглу пропал без вести. Принимаются меры в связи с обнаружением его местонахождения>. Баку также попытался переложить всю ответственность за данный инцидент на армянскую строну.

Ранее, пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисня сообщил, что во время отражения диверсионного проникновения противника, ВС Армении понесли потери в живой силе. При защите госграницы погибли старший лейтенант Шаварш Меликсетян и рядовые Эдгар Григориевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян. Ованнисян заметил, что противник потерял, по меньшей мере, семь человек, причем тело одного азербайджанского военнослужащего осталось на армянской стороне.

Утром 29 декабря на юго-восточном направлении госграницы от села Чинари Тавушской области Армении ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения с применением снайперских винтовок и гранатометов.