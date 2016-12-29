Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо.Предпринятая азербайджанской стороной диверсионная вылазка является очевидным нарушением всех международных требований о защите права человека на жизнь. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Армана Татояна.

"Неприемлемо и подлежит осуждению лишение человека, в том числе и военнослужащего, жизни особенно, когда отсутствует какая-либо вероятность нападения. Также осудительно инициирование военных действий вблизи населенного пункта, в частности, утром и в дневное время, поскольку это делает реальным намерение азербайджанских ВС нанести вред гражданскому населению", - подчеркнул он.

Татоян также добавил, что сотрудники офиса Омбудсмена уже направились на место события, где изучают ситуацию и занимаются сборкой фактов о нарушении права человека на жизнь. "После сбора фактов будут даны обоснованные оценки, которые будут представлены соответствующим международным организациям",-отметил он.

Утром 29 декабря на юго-восточном направлении от села Чинари тавушского участка госграницы Армении ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения с применением снайперских винтовок и гранатометов. ВС Армении вступили в схватку с противником. Как сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисня, с армянской стороны погибли старший лейтенант Шаварш Меликян и рядовые Эдгар Григориевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян. Согласно Ованнисяну, отступая, противник оставил на армянской стороне одного погибшего. Более конкретных данных о жертвах с азербайджанской стороны пока нет. Минобороны обладает достоверными доказательствами нарушения госграницы Армении со стороны Азербайджана. <Вся ответственность за провокацию лежит на руководстве Азербайджана>,- говорится в сообщении Минобороны РА.