Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо. В заявлении ОДКБ по последним событиям на армяно-азербайджанской границе содержатся три важных посыла, заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо вице-спикер парламента Армении, глава армянской делегации в ПА ОДКБ Эдуард Шармазанов.

«Первый важный посыл – это сам факт заявления. Это, по сути, первое заявление ОДКБ, в котором очень прозрачно указывается его адресат и инициатор диверсии. Второе – это то, что ОДКБ на этот раз дает конкретную оценку действиям Азербайджана, называя инцидент на границе «провокацией». Ну и третье, и самое главное, это то, что впервые в заявлении международной структуры, да еще такой серьезной как ОДКБ, Арцах упоминается, как Нагорно-Карабахская Республика. Думаю, что все эти факты говорят о том, что проводимый Ереваном внешнеполитический курс воспринимается международным сообществом и нашими партнерами»,- подчеркнул вице-спикер.

В заявлении ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе, в частности, говорится: «В секретариате ОДКБ с особой тревогой восприняли информацию о вооруженном инциденте возле села Чинари Республики Армения. Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года. Казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы наконец-то пойдет более активно. Однако, поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня, а тем более очередной инцидент 29 декабря, приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность».

Утром 29 декабря на юго-восточном направлении от села Чинари тавушского участка госграницы Армении ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения с применением снайперских винтовок и гранатометов. ВС Армении вступили в схватку с противником. Как сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян с армянской стороны погибли старший лейтенант Шаварш Меликян и рядовые Эдгар Григориевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян. Согласно Ованнисяну, отступая, противник оставил на армянской стороне одного погибшего. Более конкретных данных о жертвах с азербайджанской стороны пока нет. Минобороны обладает достоверными доказательствами нарушения госграницы Армении со стороны Азербайджана. <Вся ответственность за провокацию лежит на руководстве Азербайджана>,- говорится в сообщении Минобороны РА.