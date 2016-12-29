Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо.В Секретариате ОДКБ с особой тревогой восприняли информацию о вооруженном инциденте возле села Чинари Республики Армения. Об этом говорится в заявлении Генсека ОДКБ Николая Бордюжи, опубликованном на сайте организации.

«Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года. Казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы наконец-то пойдет более активно. Однако, поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня, а тем более очередной инцидент 29 декабря, приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность», - говорится в заявлении Борбюжи.

Ранее, отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо о том, обратился ли Ереван в ОДКБ в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян заявил: <В связи с предпринятой Азербайджаном попыткой диверсии на границе с РА МИД Армении предпринимает соответствующие меры>.

Утром 29 декабря на юго-восточном направлении от села Чинари тавушского участка госграницы Армении ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения с применением снайперских винтовок и гранатометов. ВС Армении вступили в схватку с противником. Как сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян с армянской стороны погибли старший лейтенант Шаварш Меликян и рядовые Эдгар Григориевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян. Согласно Ованнисяну, отступая, противник оставил на армянской стороне одного погибшего. Более конкретных данных о жертвах с азербайджанской стороны пока нет. Минобороны обладает достоверными доказательствами нарушения госграницы Армении со стороны Азербайджана. <Вся ответственность за провокацию лежит на руководстве Азербайджана>,- говорится в сообщении Минобороны РА.