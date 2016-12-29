Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо.Министр труда и по социальным вопросам Армении Артем Асатрян 29 декабря в ходе пресс-конференции отказался давать правовую оценку факту задержания начальника Агентства медико-социальной экспертизы аппарата Министерства Армена Согояна. "Вопрос находится в компетенции правоохранительных органов. Ведется следствие",- напомнил Артем Асатрян.

В результате проведенных Службой национальной безопасности Армении оперативно- розыскных мероприятий по подозрению в получении взятки 27 декабря был задержан начальник Агентства медико-социальной экспертизы аппарата Министерства труда и по социальным вопросам РА Армен Согоян и начальник отдела повторной экспертизы этого же агентства А.П. Как сообщила пресс-служба СНБ Армении, по предварительным данным, в Агентстве была сформирована и долгое время действовала коррупционная схема, посредством которой должностные лица получали взятки и передавали их вышестоящему начальству. В результате обыска в кабинете Согояна были обнаружены полученные от председателей комиссий денежные средства в размере 2.547.000 драмов и $600, большая часть которых находилась в конвертах.

По словам Артема Асатряна, предлагая работу Армену Согояну, перед ним были поставлены условия: всецело очистить систему от неправомерных явлений, порождающих коррупционные риски и жалобы граждан. Начиная с 2014 года, была проделана огромная работа, отметил министр, добавив, что внедрение новой модели в системе планировалось со следующего года. Что касается личности и качества работы самого Согояна, то, по словам Асатряна, в этом плане не было жалоб. "Не было ни одной зафиксированной, предметной жалобы в отношении качества и профессионализма работы Согояна", - заявил он. Вместе с тем, по оценке министра, сфера перманентно находится в центре внимания весьма широких слоев населения, в связи с чем, не лишена как трудностей, так и недовольства со стороны потенциальных бенефициариев.

Полагаясь на высокий профессионализм правоохранительных органов, министр призвал на данном этапе воздержаться от правовой оценки происшествия. "Явление следует рассматривать системно, и не требуйте от меня правовой оценки. Я также исключаю, что при наличии какой-либо информации по факту, мы бы могли допустить подобное", - подчеркнул Асатрян.

Отвечая на ремарку журналистов о том, что разговоры о коррупционных схемах в Агентстве, не новость, и еще в 2012 году по итогам проверок контрольной службы премьера были выявлены нарушения, в результате чего с должности был освобожден экс-глава медико-социальной экспертизы Армении Микаел Ванян, министр Асатрян проинформировал, что после этого был уволен также ряд руководителей территориальных отделений.

Министр также прокомментировал информацию о том, что обнаруженные в комнате Армена Согояна денежные средства в конверте предусматривались для последующей их передачи на "верха", а также возможность того, что следствие дойдет и до других лиц, замешанных в деле. "Правоохранительные органы делают свое дело. Но вы в любом случае исключайте всякие возможности ", - заявил министр.