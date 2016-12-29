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 Четверг, 29 Декабря 2016

Татевик Шагунян

Российский эксперт: Создаётся впечатление, что Армению в ускоренном режиме продают НАТО

Российский эксперт: Создаётся впечатление, что Армению в ускоренном режиме продают НАТО

АрмИнфо. <А вот и логичное продолжение позора с неназначением генсека ОДКБ от Армении>,- написал на своей страничке Facebook российский эксперт Денис Дворников, касаясь сегодняшней азербайджанской диверсии на границе с Арменией. <Азербайджан обстреливает из гранатомётов Тавушскую область Армении.

Это не Нагорный Карабах, а самая что ни на есть территория Республики Армения - члена ОДКБ.  Предновогодний психологический прессинг на тему "Ну что, помогли тебе твои ?  стратегические партнёры?",- замечает эксперт.  По его словам, к России это имеет самое прямое отношение, поскольку ее многовековые братья, и в Минске, и в Баку девальвируют само понятие "партнёрство с Россией". Причем, по мнению эксперта, делают это намеренно и осознанно, ожидая, что в это дело ввяжется и Армения.

<Создаётся впечатление, что Армению в ускоренном режиме продают в НАТО, где она вместе с Грузией сможет заменить расползающуюся в безумии Турцию. Публичное унижение Саргсяна на фоне откровенного подыгрыша <прогулявшему> саммит ЕАЭС Лукашенко. Полное попустительство по отношению к Алиеву и убитые молодые ребята на границе Тавушской области. Под новый год выбивается и без того зыбкая почва из под ног всех пророссийских деятелей Армении. При этом, Алиев так и останется "плавающим" каспийским форпостом для кого угодно. Лукашенко будет сажать прорусских публицистов и продавать в Россию знаменитые белорусские креветки>,- замечает Дворников. 

  При этом он подчеркивает, что одна из целей Алиева - отламывание Армении от России.  <Искандеры не дают спать, это понятно. Для этого используется откровенный подкуп Лукашенко и пантюркийская линия с Казахстаном. И это понятная тактика. Но огорчение вызывают действия или скорее бездействие российских деятелей, чьи дорогие пиджаки подозрительно пахнут каспийским мазутом>,- замечает эксперт.

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Eduard
Точнее - не выразиться. Рано или поздно Армения должна выйти из этих блефовых содружеств типа ЕАЗС или ОДКБ. Лучше, конечно, рано, пока не стало слишком поздно, потому как из-за извечных дураков в России, дороги не в счет, странам типа Армении союзничество с ней обходится слишком дорого.

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