Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо. В новогоднюю ночь в Армении ожидаются слабые осадки в виде снега. Об этом 29 декабря на пресс-конференции в Ереване заявил заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян.

По его словам, с 29 по 31 декабря включительно на территории Армении ожидается погода без осадков. При этом в Араратской долине, Шираке, Котайке, предгорьях Вайоц- Дзора и Арагацотна сохранится туманная

погода. "В ночь на 1-ое января на территорию Армении со Средиземного моря проникнет очень слабый циклон, под влиянием которого страна будет находиться до 2 января. В результате чего в Шираке, Котайке, Арагацотне, Ереване, Арарате, Армавире и Вайоц -Дзоре ожидается снег", - отметил он.

При этом он заверил, что по сравнению с декабрем в январе будет более теплая погода. Однако по его словам осадки будут выше нормы , а максимальная температура воздуха не превысит +4 - +5.