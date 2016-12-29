Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо.Дети общины Санаин встретили приближающийся Новый год в стенах уже отремонтированного при содействии ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога" детского сада №3 города Алаверди Лорийской области Армении.

<Несмотря на то, что основной целью ЮКЖД является развитие железнодорожного транспорта, наша компания отводит особую роль благотворительности и гуманитарным проектам. Мне, очень лестно сегодня присутствовать на открытии полностью отремонтированного детского садика для детей общины Санаин. Более того, хочу подчеркнуть, что наше шефство над садиком продолжится и в 2017 году, и мы продолжим оказывать дошкольному учреждению посильную и необходимую помощь>, - отметил гендиректор ЮКЖД Сергей Валько.

По его словам, возглавляемая им компания всегда активно участвовала в благотворительных и гуманитарных инициативах. По его словом, сотрудники станции Санаин в прошлом году активно помогали городу Алаверди в работах по расчистке города от последствий сильного урагана, и восстановлении сорванных крыш, в том числе и этого детского садика. <Помимо различных текущих проектов, компания реализует и адресные внеплановые программы, как это было после урагана, прошедшего в ряде районов Армении 12-13 ноября прошлого года. ЮКЖД оказало содействие мэрии города Алаверды как в материальном плане, так и трудовыми ресурсами. Мэрии города безвозмездно было передано 453 листа шифера и 500 кв. метров металлопрофиля для восстановления кровель детских садов, школ и домов жителей районов Алаверды. Железнодорожники механизированной дистанции пути и восстановительного поезда станции Санаин в течение 14 дней принимали участие в восстановительных работах в городе, расчищая улицы от упавших деревьев>, - констатировал Валько.

В свою очередь, второй секретарь посольства России в Армении Сергей Анищенко передал присутствующим приветственное слово посла российского дипломатической миссии Ивана Волынкина по случаю открытия практически восстановленного с нулю детского сада. <От лица сотрудников посольства России в Армении и от себя лично хочу поздравить вас с открытием практически нового детского сада. В преддверии Нового 2017 года это замечательное событие, повод для радости, и в первую очередь, для детей и для родителей. Во-вторых, это знаменательное событие и для сотрудников мэрии Алаверды, которые смогли решить социально-значимую задачу - нехватку мест в общеобразовательных учреждения для детей дошкольного возраста. А в-третьих, это очередное свидетельство многовековой армяно-российской дружбы и сотрудничества>, - говорится в послании посла России. Волынкин, выразил особую благодарность ЮКЖД за финансировании такого важного объекта.

Губернатор Лорийской области Армении Артур Налбандян и мэр Алаверды Карен Паремузян также выразили благодарность ЮКЖД и другим благотворителям за оказание содействия в восстановлении детского сада и заверили, что вопросы дошкольного образования всегда находятся в центре внимание руководства области.

Всего для ремонта детского сада было направлено 15 млн. драмов - 5,3 млн. из которых выделило ЮКЖД, остальное городская община Алаверды и отдельные благотворители. В 2017 году при содействии ЮКЖД планируется отремонтировать спортзал и актовый зал детского сада. Перед официальным открытием, детский сад был освещен церковным служителем. Затем в стенах дошкольного образовательного учреждения состоялся Новогодний утренник, который приготовили дети для гостей. В завершении праздника, все дети получили новогодние подарки, приготовленные ЮКЖД.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. ЗАО "Армянская железная дорога" было передано в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.