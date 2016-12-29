Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо. Азербайджан очень долго и тщательно готовился к сегодняшней диверсии на армяно-азербайджанской границе. Об этом на своей страничке в Facebook написал военный эксперт Грант Мелик-Шахназарян.

По его словам, армянские позиции на границе с Азербайджаном в Тавушском направлении технически хорошо оснащены и с географической позиции более выгодно расположены, нежели позиции противника. <С учетом этого можно сказать, что Азербайджан очень долго и тщательно готовился к диверсии в Тавушском направлении>,- отмечает эксперт.

Отметим, что в результате попытки диверсионного проникновения со стороны Вооруженных отрядов Азербайджана в Тавушском направлении армяно-азербайджанской границы с армянской стороны есть трое погибших, о жертвах с азербайджанской стороны пока данных нет. Как сообщил в беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян, бои в настоящее время продолжаются. Диверсионная попытка со стороны Азербайджана была предпринята в районе 7 часов по местному времени.