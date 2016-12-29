Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо. На автодороге Ереван-Арташат в ДТП попал автомобиль заместителя начальника Генерального штаба ВС Армении, генерал- лейтенанта Энрико Априамова.

<Сегодня в районе 07:30 часов по местному времени на трассе Ереван-Арташат в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль генерал-лейтенанта Энрико Априамова. Априамов и его водитель получили телесные повреждения различной степени, их жизни ничего не угрожает>,- говорится в сообщении пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.