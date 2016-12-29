Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо. Благодаря последовательной и принципиальной внешней политике позиции и точки зрения Армении приемлемы и понятны международному сообществу. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян во время приёма в МИД.

Он заверил, что сегодня Армении предстоит миру особой внешней политикой - конструктивной, уравновешенной, принципиальной и надежной дипломатией. " Кто знаком с нашим дипломатическим почерком, знает, что Армения руководствуется принципом не <против>, а <во имя>", - отметил президент. При этом Саргсян заметил, что благодаря последовательной и принципиальной внешней политике позиции и точки зрения Армении приемлемы и понятны международному сообществу. Свидетельством чему, на его взгляд, являются результаты саммитов, состоявшихся после апрельской агрессии Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге. При этом он считает, что Гамбургское заявление глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, очевидным образом показало, насколько далеки от реальности азербайджанские разглагольствования относительно карабахского конфликта.

"Экспертами, политическими деятелями или теми, кто себя таковыми

считает, периодически вбрасываются на публику, так называемые,

"варианты", касающиеся урегулирования проблемы Нагорного Карабаха, но

в действительности, это не варианты, а версии. Я очень чётко заявляю,

что до сих пор никто не смог публично представить тот вариант, детали которого мы долгие годы обсуждаем, и это очень понятно, и очень приемлемо, но когда они пытаются вдаваться в детали, то сразу спотыкаются и начинают говорить о желаниях. Дипломатия - не желание. Переговоры - не исполнение желаний", - отметил он. При этом президент подчеркнул, что начиная с 2007 года никакого другого варианта, чем Мадридские принципы, нигде не обсуждалось.

Он также отметил две причины, по которым, зная все подробности переговоров, не информирует общество. "Идя на переговоры, не можешь раскрыть всю свою стратегию, потому что в современном мире, если мы в Ереване говорим два слова, эти два слова со скоростью молнии уже и в Баку, и в Вашингтоне, и в Москве, и в Париже сразу становятся общественной собственностью. Это - раз. И второе: всем известно, что во время принципиальных переговоров действует следующий принцип: ничего не согласовано, если всё не согласовано. И если сейчас мы каждый раз, после возвращения с переговоров, будем нашему народу говорить: эта фраза, эта мысль сформулирована так, то через две недели, когда что-нибудь изменится, мы снова должны объяснять, почему изменилось, и т.д. Но это не существенно. Существенно следующее: мы с 2007 года, то есть, приняв за основу переговоров Мадридские принципы, преследуем всего лишь одну цель - окончательное определение статуса Нагорного Карабаха населением страны, и от этого принципа мы не откажемся", - подчеркнул президент.

Саргсян также заметил, что армянская дипломатия представила международному сообществу апрельскую агрессию Азербайджана против

Арцаха, грубейшие нарушения международных обязательств и гуманитарного права. "Руководство Армении вместе со странами Минской группы ОБСЕ продолжает работать в направлении утверждения мира. Армения - поборник мира. Мы очень хорошо осознаем, насколько дорог мир. И не случайно, что сегодня столпами нашей внешней политики являются мирное урегулирование конфликтов, неприменение силы, предотвращение преступлений против человечества",- отметил глава государства.