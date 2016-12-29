Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян уверен, что парламентские выборы 2017 года станут важной вехой для воплощения в жизнь видения эффективного управления страной. Об этом он заявил 28 декабря на приеме в МИД Армении.

В частности, как заявил Саргсян, эффективность внешней политики непосредственным образом обусловлена эффективностью управления

страной."Я рад, что в уходящем году мы стали свидетелями примера политической зрелости, когда представленные в НС политические силы смогли сформировать единомыслие, точнее, консенсус относительно утверждения механизмов контроля за соблюдением законности избирательных процессов. В этом плане хотел бы выразить благодарность международным донорам за оказанную финансовую и консультативную помощь", - отметил Саргсян.

При этом президент заверил, что руководство Армении решительно настроено провести выборы, соответствующие законодательству и международным нормам. " Надеюсь, парламентские выборы станут лучшими в течение нашей 25-летней независимости. В этом процессе мы будем тесно сотрудничать с международным сообществом, ожидая конструктивную, ответственную, беспристрастную вовлеченность последнего", - подчеркнул он.

Отметим, что 13 сентября представители власти и оппозиционных фракций в формате 4+4+4 подписали новый документ по созданию дополнительных механизмов повышения общественного доверия к избирательным процессам. Позже парламент Армении одобрил проект изменений и дополнений в Избирательный кодекс. Новый документ предусматривает публикацию списков проголосовавших граждан, внесение поправок в Уголовный кодекс по части ужесточения наказания за лжесвидетельство относительно фальсификаций, увеличение сроков перерасчета голосов и обжалования итогов, а также обеспечение онлайн трансляции с избирательных участков в ходе голосования.