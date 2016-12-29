Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо.Снижение напряженности в зонах существующих конфликтов - один из основных приоритетов Австрии в период председательства в ОБСЕ. Об этом в интервью АПА заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, который с 1 января возглавит председательство в ОБСЕ.

Он констатировал, что военные столкновения, ставшие на пространстве ОБСЕ причиной жертв, переселения и уничтожения тысяч людей, являются одним из основных вызовов, с которым сегодня столкнулась Европа в связи с безопасностью.

<Как действующий председатель ОБСЕ я лично совершу визит в страдающие от этих событий регионы, чтобы получить информацию о ситуации на этих территориях. Наше председательство поддержит имеющиеся форматы для урегулирования существующих конфликтов мирным путем, а также деятельность спецпредставителей. Мы регулярно получали информацию от сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с нагорно- карабахским конфликтом. Мы поддерживаем постоянный контакт со сторонами. По этой причине мы внимательно наблюдаем за ситуацией и еще лучше понимаем разные позиции. Мы вместе с нашими международными партнерами в ОБСЕ уверены, что этот конфликт может быть урегулирован мирным путем. Работа в этом направлении - основной наш приоритет>, - подчеркнул Курц. Затронув тему апрельских событий в зоне карабахского конфликта и мер, для предотвращения повторения подобных инцидентов, глава МИД Австрии заметил, что официальная Вена как следующая страна, которая будет председательствовать в ОБСЕ, подключилась к принятому сопредседателями заявлению от 5 апреля 2016 года. <Мы осудили эту агрессию на линии соприкосновения и призвали стороны немедленно отказаться от применения силы. Мы также отметили, что конфликт может быть урегулирован только мирным путем. Я повторял это неоднократно. Мы также выразили соболезнования всем семьям, страдающим от этого конфликта. Хочу отметить, что безопасность и защита страдающего от конфликта населения должны быть приоритетом. Эти люди страдают больше других. Мы помнить об этом, когда работаем над путями мирного урегулирования конфликта. Председательство Австрии полностью осознает свою ответственность и, поддерживая посреднические усилия Минской группы, намерено активно участвовать в этом процессе. Мы также уделим внимание другим элементам Минского процесса. С этой точки зрения посол Анджей Каспршик будет моим личным представителем, группа планирования высокого уровня продолжит свою работу под руководством полковника Ганса Лампалзэра. Мы сделаем все необходимое, чтобы предотвратить возможную эскалацию в будущем. Этого можно достичь в результате совместной работы. Поэтому мы уделим больше внимания дипломатии, более активному диалогу и тому, какие очередные шаги будут предприняты для реализации существующих предложений>, - подчеркнул австрийский министр. Курц также подчеркнул, что Австрия уже долгое время играет роль честного посредника и моста. По его словам, Австрия всегда была платформой для важных переговоров. <Примером являются проведенные недавно ядерные переговоры с Ираном и обсуждения по сирийскому кризису. Мы обладаем ценным опытом в межкультурном диалоге. Если азербайджанцы и армяне попросят у нас помощи, мы готовы предоставить ее. Нашей целью является поддержка формата Минской группы, а не создание нового формата. Если мы определим конкретные сферы, где сможем усилить мирный процесс, то будем делать это в координации с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, послом Анждеем Каспршиком, а также со сторонами конфликта. Наша общая цель усилить диалог и обеспечить обсуждение дипломатическими путями всех жизненно важных вопросов за столом переговоров>,- резюмировал Курц.