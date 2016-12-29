Четверг, 29 Декабря 2016

АрмИнфо. Достижение реального прогресса в процессе урегулирования карабахского конфликта возможно только при условии восстановления трехстороннего формата переговоров с непосредственным и полноценным участием НКР во всех его этапах. Об этом 29 декабря на итоговой пресс- конференции заявил глава МИД НКР Карен Мирзоян.

По его словам, на фоне апрельской агрессии стало особенно очевидным, что любое предложение, которое хотя бы в минимальной степени может поставить под угрозу независимость и безопасность страны, является неприемлемым для народа и властей НКР. "В первую очередь, необходимо сконцентрировать усилия на обеспечении стабильности и предсказуемости на линии соприкосновения и создании необходимых условий для возобновления переговоров. Серьезным шагом в этом направлении станет реализация договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге", - подчеркнул он. Мирзоян заверил, что внешнеполитическое ведомство НКР и в 2017 году продолжит последовательную работу по международному признанию Арцаха и расширению международных связей республики на различных уровнях.

"Международное признание Арцаха является императивом времени в качестве одного из действенных средств исключения новой азербайджанской агрессии", - отметил он. При этом министр иностранных дел выразил уверенность, что международное признание НКР окажет также положительное влияние на мирное урегулирование карабахского конфликта, обеспечив его необратимость, и позволит сконцентрироваться на разработке необходимых механизмов и условий мирного сосуществования двух независимых, суверенных государств.